Raccolta porta a porta a Savona, si parte a metà aprile con le attività commerciali

Savona. Mancano ancora poche settimane all’avvio della raccolta rifiuti porta a porta a Savona. Si partirà con le attività commerciali (1500 utenze) che hanno ricevuto in questi giorni la lettera da Sea-s e dal Comune, con la quale viene comunicata la data di inizio del nuovo servizio.

Per illustrare come funzionerà la nuova raccolta rifiuti il Comune ha calendarizzato diversi incontri con i titolari delle attività interessate sia in Comune che nella sede di Sea-s. Il primo sarà il 28 febbraio con bar, caffetterie, cibi da asporto e friggitorie. Al pomeriggio con ristoranti, pizzerie, servizi catering e mense. Alla sera negozi di ortofrutta, panetterie, gelaterie, gastronomie. Le attività rimanenti il 4 e 5 marzo. Quando apriranno, sarà un servizio disponibile anche per i balneari.

» leggi tutto su www.ivg.it