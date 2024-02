Domenica 11 l’appuntamento col Carnevale a Rapallo è in piazza Venezia, nel cuore del centro storico, alle 14. Qui convergeranno i bambini e gli adulti in maschera per trasferirsi poi, tra stelle filanti e coriandoli, sul lungomare. Il tutto in compagnia di divertenti fiabeschi personaggi. Alle 15.30 al Chiosco della Musica “Magic family show” e a seguire la premiazione delle maschere più belle.

