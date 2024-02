Uniti per Castelnuovo dopo le dimissioni di Ambrosini: “Ha fatto passo in avanti nell’avvicinamento alla Lega e al centrodestra”

“Si profila la nascita di un nuovo amore (politico) sotto la Torre del Castello dei Vescovi di Luni”. Si apre così l’intervento della maggioranza di Castelnuovo Magra dopo le dimissioni dell’ormai ex assessore Gherardo Ambrosini, che del gruppo ha fatto parte per circa venti anni.

“Nei giorni scorsi, infatti – si legge nella nota firmata dal sindaco Montebello, giunta e consiglieri – si vociferava di un incredibile avvicinamento tra Gherardo Ambrosini ed alcuni esponenti del centrodestra, in particolar modo della Lega. Avvicinamento riportato anche dai quotidiani e mai smentito dai diretti interessati. Sabato, con le impreviste dimissioni di Ambrosini, questo percorso di avvicinamento al centrodestra ha prodotto un ulteriore passo in avanti e ci aspettiamo, ben presto, l’uscita della sua lista, contrapposta alla storica “Uniti per Castelnuovo” di cui ha fatto parte per ben quattro mandati con ruoli di assoluto primo piano. Una vera e propria giravolta che non ci aspettavamo dopo aver collaborato per dieci anni con questa maggioranza ed in particolare col Sindaco Montebello sulle questioni più rilevanti del territorio. Ma si sa, è iniziato il Carnevale e le maschere ed i trasformismi sono tornati immediatamente di moda”.

L’articolo Enel dimezza gli investimenti a livello nazionale, sindacati in stato di agitazione: oltre 120 lavoratori coinvolti alla Spezia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com