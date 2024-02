Al San Martino di Genova la “prima diffusa” dello spettacolo “Fantozzi. Una tragedia”

Genova. Lo spettacolo teatrale “Fantozzi. Una tragedia”, in programma all’Ivo Chiesa fino all’11 febbraio, è andata in scena martedì anche all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, con la proiezione di un video registrato durante la prima nella sala di somministrazione della chemioterapia dell’ospedale cittadino.

La proiezione rientra nella più ampia iniziava “prima diffusa” di Regione Liguria e del Teatro Nazionale di Genova, pensata per coinvolgere i lavoratori e gli ospiti di ospedali, rsa, carceri e rems in omaggio alla figura del ragioniere più famoso d’Italia e alle altre maschere nate dalla penna di Villaggio. Grazie a questo progetto, curato dalla coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini, lo spettacolo sarà visto in oltre 50 strutture assistenziali, ospedaliere e carcerarie che hanno già fatto richiesta per il video.

