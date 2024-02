Albissole, l’allungo in classifica porta la firma di un ritrovato Rebagliati: “Tre punti fondamentali, ma non abbiamo ancora fatto nulla”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Una domenica di puro entusiasmo. Si potrebbe riassumere in questa maniera la giornata praticamente perfetta vissuta dall’Albissole, squadra che, complici i pareggi di Multedo Levante e Città di Savona, ha consolidato il primato in classifica allungando rispettivamente a +4 e +7 sulle rispettive inseguitrici.

Assoluto protagonista del match vinto 5-1 al “Faraggiana” contro il Borgio Verezzi, oltre al bel gioco, è stato Danilo Rebagliati, attaccante che ha ritrovato la forma migliore mettendo a referto una tripletta. “Questi sono tre punti fondamentali per il nostro cammino – ha dichiarato il classe 1995 – anche perchè secondo me loro sono una squadra che può dare fastidio fino all’ultimo. Averli messi a 10 punti è un bel risultato, però diciamo che gli altri cerchiamo di non guardarli provando a fare il nostro campionato. A fine anno tireremo le somme”.

