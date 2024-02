Alla scoperta della Luna con Claudio Cosci: incontro con le scuole a Molicciara  

Martedì 6 febbraio, alle 11, nella Sala convegni del Centro sociale di Molicciara, Claudio Cosci, specializzato in elettronica e telecomunicazioni, nonché appassionato di astronomia e astronautica, incontrerà i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra per parlare della Luna: un corpo celeste che sempre ha attirato, rapito o incantato, gli uomini, prima ancora che nel campo scientifico, nella poesia, nell’arte e nella musica. All’incontro è stato dato il titolo di “Papà che bella la Luna, me la racconti?”. A far “decollare” i ragazzi insieme a Claudio Cosci penserà Silvana Bianchi, insegnante e, in passato, consigliera comunale con delega alla Pubblica Istruzione, sempre attenta e sensibile nel cogliere e far comprendere le peculiarità di chi studia e ricerca con passione.

