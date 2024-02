Anna Capra alla Nuova Pallacanestro Treviso, Sofia Moretti alla Cestistica

La Cestistica Spezzina comunica di aver trovato l’accordo con la Nuova Pallacanestro Treviso per uno scambio fra atlete tesserate. In Veneto andrà Anna Capra, che la società bianconera ringrazia per quanto di buono fatto in questi cinque mesi oltre all’impegno profuso, e a cui augura buona fortuna per il resto della stagione sportiva. Alla Spezia invece arriverà Sofia Moretti, guardia/playmaker, 20 anni, che in stagione nel girone B ha disputato 16 partite con 15,3 minuti d’impiego e 4,2 punti di media a gara. La Cestistica Spezzina dà il benvenuto a Sofia e le augura buon lavoro.

L’articolo Ottimismo per Jureskin, Hristov e Bandinelli da valutare: il punto infermeria in vista della Ternana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com