Borse di studio in memoria del prof. Vincenzi, importi maggiori grazie a sostegno Comuni

Quarta edizione per il bando per l’assegnazione di borse di studio dedicato alla memoria del professor Lorenzo Vincenzi, docente di Lettere al Parentucelli-Arzelà di Sarzana scomparso nel gennaio del 2021 all’età di 68 anni. L’organizzazione del bando è a cura dell’istituto superiore sarzanese, per il quale il compianto docente spezzino aveva lavorato fino al raggiungimento della pensione nel giugno 2019.

Le borse di studio sono rivolte agli studenti che hanno conseguito la maturità nell’ultimo anno scolastico al Parentucelli-Arzelà, indipendentemente dall’indirizzo di studi. I requisiti per accedere sono il proseguimento degli studi all’Università e il raggiungimento di un punteggio di almeno 90 su 100 all’esame di Stato.

