Cane morto ad Albissola, il racconto di chi lo ha ucciso: “Volevo solo salvare il mio. Ho cercato di separarli come potevo, sono disperato”

Savona. “Amo davvero gli animali, e ho fatto di tutto per non perdere il mio cane. E da ieri sto malissimo per il danno che ho causato togliendo la vita a Rex, che subito pensavo di aver solo ferito”. Sono le parole contenute in una lettera che Luca (nome di fantasia), l’uomo che ieri pomeriggio ha ucciso un cane accoltellandolo su una spiaggia di Albissola Marina, ha inviato alla redazione di IVG per raccontare il tragico evento sotto una veste diversa.

Oggi, mentre Albissola piangeva Rex con un mazzo di fiori posto sulla spiaggia, il giovane si è presentato spontaneamente dai carabinieri per fornire la propria versione dei fatti. Luca contesta la ricostruzione emersa soprattutto sui social network e nei comunicati stampa delle associazioni animaliste (Osa e Lndc): “Si è scatenata una caccia al mostro che io non sono. Ero davvero spaventato e confuso per l’accaduto – confida nella lettera – Il mio cane è di indole buonissima, e se non fossi intervenuto sarebbe probabilmente morto nell’attacco“. Non un gesto crudele, sostiene quindi, bensì un atto disperato fatto per necessità.

