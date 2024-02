Cane ucciso da due coltellate in spiaggia, tutta Albissola sotto shock

Albissola Marina. C’è rabbia in giro questa mattina e non si parla d’altro nel giorno del mercato settimanale. Nemmeno 24 ore dall’accoltellamento di un cane da parte di un uomo. Due fendenti che lo hanno ucciso, dopo il disperato tentativo di salvarlo da parte dei veterinari. Sono le tre del pomeriggio.

La spiaggia a ponente della città. Una zuffa, ma quando si riescono a dividere gli animali ecco che il proprietario dell’altro cane estrae un coltello. Due fendenti che riducono in fin di vita un povero alano, descritto da tutti come “un cane buono”. Un cane che morirà in sala operatoria dopo poco. Nemmeno 24 ore.

