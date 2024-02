Castelnuovo, venerdì 9 febbraio al centro sociale di Molicciara racconti dal mondo con Dario Petucco

Nuovo appuntamento venerdì 9 febbraio alle 17.30 nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara per la rassegna ParoleINComune. Ospite dell’incontro sarà l’autore Dario Petucco, nato a Bassano del Grappa nel 1964, e residente da tempo a Castelnuovo Magra. Arruolatosi giovanissimo nella Marina Militare Italiana come specialista in telecomunicazioni, Petucco ha viaggiato per il mondo, partecipando a missioni di pace e operazioni internazionali. Tra le prestigiose onorificenze ricevute, un Encomio Solenne al rientro dalla missione in Iraq nel 2006 e la medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, conferita nel 2017 dal Presidente della Repubblica italiana. Nel 2018 ha lasciato il servizio attivo. La sua attività letteraria, iniziata componendo poesie, si è ampliata negli anni con racconti e fiabe. Ha ricevuto riconoscimenti letterari importanti e le sue poesie e i suoi racconti sono presenti in alcune antologie. Ha pubblicato “Il mio Iraq – Un marinaio a Baghdad”, con prefazione di Marco Buticchi (Edizioni Cinque Terre 2013), l’ebook “Favole per ogni età” (2016) e “9.331 miglia” (Porto Seguro Editore 2021), diario di bordo tenuto durante tre mesi di navigazione verso i mari del Nord.

A moderare l’incontro di venerdì sarà Giorgio Baudone, per molti anni assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo, nonché promotore di iniziative quali la stessa rassegna letteraria ParoleInComune, quella cinematografica CinemaCultura, di interventi e attività legate alla pace.

