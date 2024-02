Ceriale, nuova area giochi alla Pineta: lavori per 120mila euro

Prosegue a Ceriale il piano delle opere pubbliche varate dall’amministrazione comunale: entro la metà del mese di febbraio al via l’atteso intervento di restyling dell’area giochi alla Pineta.

Si tratta di uno degli interventi in itinere sul territorio finanziate grazie all’avanzo di amministrazione inserito a bilancio proprio per la realizzazione dei lavori pubblici. La riqualificazione dell’intera area giochi cerialese, punto di riferimento per molte famiglie e turisti, prevede un investimento di 120mila euro.

