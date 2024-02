Chiavari: incidente in A-12, difficoltà a raggiungere gli ospedali di Sestri e Lavagna

Dall’ufficio stampa di Asl4

In relazione al grave incidente stradale accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, nel tratto autostradale tra Rapallo e Chiavari, la Direzione Sanitaria dell’Asl 4 informa innanzitutto che sono stati accolti nel Pronto Soccorso di Lavagna cinque feriti con codici di gravità minori, tutti in condizioni stabili e in corso di cure.

Per quanto riguarda invece le difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri aziendali di Lavagna e Sestri Levante da parte del personale sanitario, si informa che sono stati organizzati spostamenti tempestivi di operatori per garantire la continuità in primis dei servizi di emergenza urgenza, tutti regolarmente funzionanti.

» leggi tutto su www.levantenews.it