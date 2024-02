Chiavari: riaperta l’autostrada su una sola corsia in entrambe le direzioni

Dall’ufficio stampa di Autostrade spa.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione Sestri Levante, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 37.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico circola su una corsia in entrambe le direzioni, per consentire il ripristino dei danni alla barriera centrale spartitraffico e alla pavimentazione e si registrano 8 km di coda, in diminuzione, tra Recco e Rapallo verso Sestri Levante.

