Euro 4, il centrodestra non ritira né sospende l’ordinanza: si monitora e si valuteranno eventuali criticità. Peracchini: “A gennaio i parcheggi hanno segnato un +10%”

La giunta comunale e la maggioranza di centrodestra non fanno nessun passo indietro rispetto all’ordinanza entrata in vigore a inizio anno sul divieto di transito dei veicoli Euro 4 e precedenti nel centro storico. Nel consiglio comunale di ieri sera, infatti, i consiglieri che sostengono l’amministrazione hanno bocciato le mozioni con le quali il Partito democratico e il consigliere Fabio Cenerini chiedevano rispettivamente il ritiro e la sospensione del provvedimento. Disco rosso anche per l’ordine del giorno di Spezia bene comune, che proponeva una tassa a carico delle compagnie di crociera che rendesse gratuito il trasporto pubblico locale, e per quello con cui il Pd proponeva l’istituzione di un tavolo di confronto con Atc per potenziare il servizio e concederlo gratis a studenti e lavoratori a basso reddito, con l’obiettivo di offrire un’alternativa al trasporto privato.

La discussione, durata tre ore esatte, è stata introdotta dalla consueta illustrazione delle mozioni da parte di chi le aveva presentate.

Il consigliere dem Marco Raffaelli ha esordito dicendo che “la transizione ecologica non deve lasciare indietro nessuno” e che il Pd è a favore dei provvedimenti per la tutela dell’ambiente e della salute, ma che non accetta la superficialità con cui l’ordinanza è stata emessa e resa vigente. “E’ a rischio il diritto alla mobilità di diecimila possessori di auto Euro 4 e ancora di più quello alla salute e alle cure senza alcun vincolo e ostacolo, visto che l’ospedale è compreso nel perimetro del divieto. Inoltre viene colpito il commercio del centro cittadino, già in difficoltà. L’amministrazione – ha sostenuto Raffaelli – ha fallito, mostrandosi incapace: si è parlato di provvedimento culturale, ma è un intervento a gamba tesa frutto dell’improvvisazione. Prima si faeva riferimento a un’ordinanza del 22, poi, due giorni dopo l’entrata in vigore, il testo è stato modificato e poi abbiamo visto spuntare deroghe su deroghe, mentre veniva installata la segnaletica in strade che non c’entrano niente con i divieti. Evidentemente c’è stata una gran confusione. Per noi l’ordinanza non dovrebbe avere effetto sino alla conclusione dei lavori per il raddoppio dei parcheggi di interscambio di Piazza d’Armi e del Palasport, con il ripristino del servizio navetta gratuito. Per questo chiediamo la revoca del provvedimento”. Il Pd chiedeva anche l’esclusine dell’ospedale e della futura Casa di comunità di Asl 5 in Via XXIV maggio. “Già è difficile curarsi, ci manca anche di diversi giustificare. E proponiamo anche che Piazza Cavour torni subito disponibile anche per le auto Euro 4: già oggi la sosta è a rotazione, solo che non viene fatta rispettare. Ci sia libero transito, in maniera chiara e al di fuori delle deroghe, per accede al parcheggio di Piazza Europa e a quello del centro commerciale Il Faro. Se un cittadino non compra o ha trovato il parcheggio pieno come dimostra alla Polizia locale da dove proviene? C’è una certa illogicità nell’ordinanza e nelle deroghe. O l’agente si fida oppure l’automobilista incorrerà in una sanzione ingiusta. C’è molta confusione tra i cittadini”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com