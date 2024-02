Gli Autori del Ventennio (parte 2)

https://www.ivg.it/2024/02/gli-autori-del-ventennio-parte-1/Parte 1

Chi fu invece plasmato dal fascismo fino al suo epilogo è Pietro Mascagni, il grande amico di Puccini con il quale aveva diviso la soffitta al tempo degli studi a Milano. Intorno agli anni ‘20 s’era avvicinato al bolscevismo, ma poi virò decisamente sul fascismo, fino a diventare fidato referente della politica culturale in ambito musicale e prototipo del musicista di Stato. La sua adulazione per Mussolini fu addirittura stucchevole nel rapporto del 21 marzo 1927, ad esempio, in cui Mascagni relaziona da Vienna l’esito delle celebrazioni beethoveniane per il centenario dalla morte. Gli frutterà la nomina ad Accademico d’Italia e il patronato dell’opera Nerone.

» leggi tutto su www.ivg.it