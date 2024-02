I commercianti uniti diventano sessanta: “L’Euro 4 per noi non è una questione politica, ma disinteresse nei nostri confronti”

In una decina di giorni il fronte dei commercianti del centro storico è passato da trenta a sessanta adesioni. Le attività del centro storico si compattano sempre di più per far sentire la propria voce. Non restano impassibili alle saracinesche che si abbassano e ai cambiamenti perché vogliono farne parte, ma sopratutto continuare a essere quei rivoli di vita che tengono alto il buon nome del centro storico.

Non stanno nelle retrovie e oltre ad essere sempre di più ieri sera hanno partecipato anche alla vita politica del consiglio comunale, con molti esercenti che hanno seguito tutto via streaming. In seduta si è dibattuto del caldissimo tema del divieto di accesso ai motori Euro 4, scattato a gennaio. Ieri sera la maggioranza non ha ritirato nè sospeso l’ordinanza. Tema che si affianca a quello sollevato nei giorni scorsi proprio su queste pagine e che toccava lo stato di salute e il peso del piccolo commercio.

