Il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis visita il comando provinciale dei carabinieri

Savona. Nella mattinata di oggi, martedì 6 febbraio, il prefetto di Savona Carlo De Rogatis si è recato in visita presso il comando provinciale dei carabinieri di Savona per un saluto di presentazione da parte dei carabinieri.

All’arrivo il prefetto ha ricevuto gli onori del picchetto schierato all’ingresso della caserma di via Mentana; ad attenderlo il comandante provinciale, colonnello Vincenzo Barbanera, che ha successivamente accompagnato il prefetto presso gli uffici della sede per l’incontro con i comandanti dipendenti e l’illustrazione di un breve briefing incentrato sulle caratteristiche organizzative e operative dei presidi dell’Arma dislocati sul territorio, nonché sulle principali problematiche connesse con la situazione della criminalità e della sicurezza in ambito provinciale.

