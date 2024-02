Incidente stradale nel tardo pomeriggio in Via Dalmazia alla Spezia. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia un’auto e un monopattino sono entrati in collisione. Il bilancio è di un ferito, la persona che conduceva il monopattino, che ha riportato diverse contusioni. Sul posto oltre alla Sezione infortunistica anche la Pubblica assistenza della Spezia che ha provveduto a trasportare la persona ferita in Pronto soccorso alla Spezia.

L’articolo Incidente con monopattino in Via Dalmazia, un ferito proviene da Città della Spezia.

