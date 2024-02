La Genova Calcio frena la Cairese. L’ex Maisano: “Abbiamo costruito bene, normale concedere qualcosa a chi ha budget e ambizioni”

La Genova Calcio va vicinissima a superare la Cairese dopo lo 0 a 0 dell’andata. I genovesi subiscono nel recupero il gran goal di Silvestri che fissa il punteggio sull’1 a 1. Una buona prova per i biancorossi, andati in vantaggio a inizio ripresa con Diakhate innescato da Brunozzi.

In una stagione non esaltante, la squadra di Maisano ha dato continuità alla bella vittoria contro l’Albaro mostrando per larghi tratti un potenziale importante. “Se non avessimo perso Tagliavacche e Compagnone in dieci minuti e se loro avessero perso Silvestri avremmo vinto noi 1 a 0”. Questa frase di mister Beppe Maisano sintetizza bene come siano spesso i particolare a decidere le gare.

» leggi tutto su www.ivg.it