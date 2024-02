La Liguria in vetrina al Fruit Logistica di Berlino: “Promozione dei prodotti ortofrutticoli e dell’agroalimentare”

Liguria in vetrina da domani, 7 febbraio, a venerdì 9 febbraio al Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale del commercio e della logistica di prodotti ortofrutticoli freschi che riunisce oltre 2.600 espositori provenienti da 140 Paesi. Un momento unico per la creazione di nuove opportunità di business e per la presentazione del Sistema Liguria ai 60 mila visitatori attesi da tutto il mondo.

Grazie all’impegno di Regione Liguria, con il supporto di Liguria International, verrà allestito un accogliente spazio espositivo, adiacente a quello dell’Agenzia ITA, denominato “Liguria Lounge”: 150 metri quadri dove promuovere i protagonisti della filiera agroalimentare ligure e fare business, attraverso un ricco programma di eventi, organizzato in collaborazione con le due Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale e il Centro Agroalimentare di Genova.

