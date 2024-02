Lite coniugale in strada, la Polizia interviene per riportare la calma

Nell’ambito dei servizi di controllo sul territorio domenica mattina una pattuglia del Commissariato di Sarzana è intervenuta nel centro cittadino per sedare una lite notata in strada. Gli agenti hanno infatti cercato di riportare la calma fra un uomo e una donna – poi risultati sposati – che stavano discutendo animatamente. I due, con il passare dei minuti, si sono tranquillizzati e hanno trovato la forza di raccontare come ci fossero stati in precedenza altri episodi analoghi ai quali avevano assistito anche i figli minori. La giovane donna, in dolce attesa, ha manifestato al personale di Polizia l’intenzione di denunciare i fatti mentre l’uomo – successivamente indagato per maltrattamenti in famiglia – ha deciso di abbandonare la casa coniugale.

