Minori in rete, allerta anche in Liguria: “Adescamento online, sex extorsion e social challenge”

Liguria. Si abbassa sempre di più l’età media dei bambini e dei ragazzi che utilizzano smartphone, tablet e pc, e si allarga sempre di più il gap tra loro e chi – genitori e insegnanti, in primis – dovrebbero vigilare su di loro per evitare che incorrano in minacce e pericoli. Il quadro emerge, chiaramente, in occasione del Safer Internet Day, la giornata che ricorre il 6 febbraio, istituita e promossa dall’Unione Europea, per riflettere sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la Rete.

Come sottolinea anche Save the Children, nonostante la legge preveda che un utente possa avere accesso ai social media solo dopo aver compiuto 13 anni, la realtà mostra una presenza massiccia di preadolescenti che hanno aperto un profilo indicando un’età maggiore o hanno usato quello di un adulto, spesso un genitore più o meno consapevole. Un fenomeno di cui sono ben consapevoli anche gli esperti della Polizia Postale, che oltre a lavorare sulla repressione dei reati che vengono commessi ai danni di minori online si occupano anche di prevenzione, tra informazione e sensibilizzazione, e di monitoraggio delle infinite maglie della Rete.

» leggi tutto su www.ivg.it