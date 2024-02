Nullatenente gestiva patrimonio di 12 milioni di euro: sequestrato ex albergo ad Alassio

Savona. Si era stabilito negli anni nel comune di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, l’imprenditore settantenne che gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro, pur risultando nullatenente. Diversi gli immobili sequestrati, tra cui un ex albergo in provincia di Savona.

I militari del Comando Provinciale di Pavia, all’esito di una complessa indagine economico-finanziaria, hanno ricostruito un articolato sistema di evasione fiscale, effettuato mediante una frode IVA milionaria durata oltre vent’anni, ma giunta ora alla fine.

» leggi tutto su www.ivg.it