Ottimismo per Jureskin, Hristov e Bandinelli da valutare: il punto infermeria in vista della Ternana

Non dovrebbe essere troppo grave l’infortunio subito da Roko Jureskin, l’ex terzino del Pisa che ha saltato la partita contro il Catanzaro e rischia di saltare anche quella di domenica contro la Ternana. Il difensore si è sottoposto oggi ad esami specifici di cui si attendono gli esiti, ma in Via Melara c’è cauto ottimismo sul problema muscolare del croato, che non dovrebbe essere di grosso conto e dunque gestibile. Nel frattempo il difensore oggi ha lavorato a parte, mentre Filippo Bandinelli ha svolto un lavoro personalizzato, gestendo un problema al piede che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane: il centrocampista lavora per rientrare al massimo della condizione, ma dovrà gestire il suo minutaggio nelle prossime uscite per non aggravare il problema.

Lavoro personalizzato anche per Dimitrios Nikolaou, ma per il capitano è solo precauzione, tanto che domani tornerà ad allenarsi con i compagni dopo il problemi che lo ha costretto al cambio nella ripresa di Spezia-Catanzaro. Più complessa la situazione di Petko Hristov, alle prese con un doloroso problema alla spalla. Il bulgaro sarà valutato in vista della Ternana dopo aver subito un duro colpo nella partita di sabato scorso contro i calabresi, cadendo con violenza a terra sul finire del primo tempo. Hristov si allena, ma al momento non è in grado di forzare e le sue condizioni sono tenute sotto controllo con grande attenzione di ora in ora. Verrà valutato la prossima settimana invece Iva Gelashvili, che nei prossimi giorni effettuerà controlli specifici dopo un paio di settimane di stop per infortunio, sperando di poter rientrare tra i convocati in vista della partita della prossima settimana contro il Cittadella.

