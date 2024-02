Pietra Ligure, il consigliere Carrara: “Ecco come richiedere il rimborso per una depurazione mai avvenuta”

Ieri sera, al bar Giardino di Pietra Ligure, si è svolta l’attesa assemblea sul tema dei costi della depurazione “per la quale, pur non essendo fatta, ne viene preteso il pagamento nelle bollette dell’acqua. Tanta è stata la partecipazione del pubblico presente ed attenzione alle relazioni sullo stato della depurazione non fatta per la mancanza del collegamento tra le fognature di Pietra e Val Maremola col depuratore di Borghetto S. Spirito e la sostanziale mancanza di prospettive per l’inesistenza di finanziamenti e progetti esecutivi; cosa che fa presagire che la situazione resterà nello stato attuale ancora per parecchio tempo”.

Parole del consigliere comunale di minoranza Mario Carrara, promotore dell’iniziativa pubblica e da tempo impegnato nella battaglia sul servizio idrico integrato.

