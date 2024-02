Rapallo: piscina e sede Protezione civile, nuovi passi avanti

Nel sottopasso della stazione ferroviaria che collega piazza Molfino con la parte retrostante della città, sono state concluse le demolizioni; a giorni, appena saranno disposti i ponteggi, partiranno i lavori di ristrutturazione della porta delle Saline. Sono solo due dei molti cantieri che interessano Rapallo. Ma l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio non si ferma, nonostante le vicende politiche e la scelta per la designazione del candidato sindaco del centro-destra. Sta seguendo i lavori alla scuola Sant’Anna che gli allievi a settembre troveranno completamente rinnovata e molto più ampia. E cerca sempre nuovi fondi: in particolare – tra le ultime novità – un contributo statale per concretizzare il “Restauro e risanamento conservativo del Civico Museo “Attilio e Cleofe Gaffoglio” il cui costo complessivo è stimato in 293.150 euro. A questi lavori si potrebbero aggiungere quelli al Castello, alle Clarisse, a Villa Tigullio, i primi a Villa Devoto.

Ci sono tuttavia novità anche in altre due opere attese da tempo.

