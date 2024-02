Scuola, il 9 febbraio la Carovana dei Diritti fa tappa in provincia di Savona: l’iniziativa della Flc Cgil

Savona. La Carovana dei Diritti, l’importante iniziativa della Flc Cgil che sta toccando tutte le regioni italiane arriverà a Savona venerdì 9 febbraio.

L’evento prenderà il via al mattino con il passaggio del Camper in Valle Bormida, dove si fermerà prima ad Altare e poi a Cairo. Nel pomeriggio il camper arriverà a Savona, in Piazza Sisto IV, con un’iniziativa in sala Rossa alle ore 16.30 alla quale saranno presenti: Elisa Di Padova vice sindaco Comune di Savona, Mario Lugaro Segretario Generale Flc Cgil Liguria, Sergio Acquilino avvocato, Andrea Pasa Segretario Generale Cgil Savona, Anna Maria Cimino docente.

