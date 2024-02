“Senza Pronto Soccorso si muore”, da Albenga la protesta arriva al Festival di Sanremo

Albenga. Non solo il “no al rigassificatore” e la “marcia dei trattori”. Anche da Albenga si alza un vento di protesta che arriva fino a Sanremo e riguarda l’ospedale Santa Maria di Misericordia.

Proprio così perchè nella giornata odierna, in cui è prevista la prima serata del Festival, una delegazione del comitato “Senza Pronto Soccorso si muore” è partita dalla Città delle Torri per giungere sotto il teatro Ariston.

Composta da una decina di persone, in rappresentanza di un nutrito gruppo, di albenganesi e non solo, che, da tempo immemore, portano avanti la battaglia per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la riattivazione di numerosi reparti chiusi ed il potenziamento del nosocomio ingauno. Tra loro, anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

