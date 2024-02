Sopralluogo di Toti a Marinella, Spilamberti: “Critiche del Pd fuori luogo”

“Le critiche del segretario del PD sarzanese al Presidente Toti sono sinceramente fuori luogo. Aver detto che si tratta di un investimento privato finanziato da soldi pubblici è cosa grave e fa sinceramente paura che la dialettica politica sfoci in questi toni: la messa in sicurezza del Parmignola (10 milioni di euro di investimento da parte di Regione Liguria a cui si aggiungono gli ulteriori 5 destinati alla stazione idrovora delle acque medie del Canale Lunense) rappresenta non solo l’apertura a potenziali investitori che si vedevano precluse potenziali iniziative su Marinella ma, soprattutto, la certezza che il nostro litorale non debba ritrovarsi sommerso come in passato, mettendo a rischio l’incolumità collettiva. Perché per loro non è stata una priorità quando governavano ininterrottamente Regione e Comune?

Per quanto riguarda il valore della Colonia abbiamo capito la loro linea politica: meglio un rudere abbandonato, covo di degrado e sporcizia anziché una vendita dello stesso a due milioni e mezzo per poter rivederne la rinascita e di conseguenza la riqualificazione di un’intera area (da sempre lasciata nel dimenticatoio per una volontà politica targata PD).

È doveroso rispondere anche alla questione riguardante il presunto “ritardo dei lavori” sollevata: il privato non è legato ad un cronoprogramma ma, al netto di ciò, è stato stimato fin da subito che il termine dei lavori avverrà nel periodo primavera-estate 2025 (tralasciamo pure il fatto che porre questioni temporali dopo 50 anni di nulla assoluto è alquanto grottesco).

Per concludere, impossibile non citare i dossier Pinqua e Ciclovia, i quali vedranno l’avvio entro pochi mesi e che rappresenteranno il fiore all’occhiello per quanto riguarda il rilancio definitivo di Sarzana”. Luca Spilamberti – Avanti Sarzana!

