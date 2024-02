Spirito libero e tuffatore, Bobo (Doc per gli amici) vi aspetta a San Venerio

Oggi la rubrica dedicata al canile municipale della Spezia vi presenta Bobo, per gli amici Doc, cane adulto di taglia media piuttosto contenuta. “Il suo spirito forte gli permette di riuscire ad apprezzare il poco che ha – sottolineano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura -, è uno dei pochi cani che riesce ad apprezzare pienamente la sua uscita quotidiana nello sgambo, con umani e non! Il nostro amico è indipendente e approfitta della sua mezz’ora d’aria per annusare, rotolarsi, svagarsi un po’. E’ molto amante dell’acqua e in estate dovreste vederlo come si diverte a tuffarsi nelle piscinette degli sgambi, per poi saltare fuori con un balzo da coniglio, correre a perdifiato, rotolarsi a più non posso e infine rituffarsi a capofitto, naso compreso! Se come Doc riuscite a trovare il bello della vita in qualsiasi situazione e siete spiriti indipendenti, venite a conoscerlo e regalategli la libertà che gli manca!”. Se volete incontrare Bobo, contattate Anna su Whatsapp al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

