Tirreno Power, al via la comunità energetica rinnovabile: dal fotovoltaico energia per imprese e amministrazioni pubbliche locali

Vado Ligure. Con l’approvazione avvenuta in questi giorni del testo che disciplina le comunità energetiche Rinnovabili (Cer), prende il via il cantiere per la costruzione del parco fotovoltaico da 1MW nell’area della centrale di Tirreno Power a Vado Ligure e Quiliano. L’installazione avverrà interamente sui tetti degli edifici presenti nel sito senza consumo di suolo.

L’energia rinnovabile prodotta dall’impianto sarà messa a disposizione di una comunità formata da piccole e medie imprese del territorio e amministrazioni pubbliche locali. La potenza che verrà installata è equivalente al fabbisogno di circa 400 famiglie.

