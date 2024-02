Titoli nautica diporto, Rixi: “Decreto del ministero in Gazzetta ufficiale, professionisti italiani più competitivi”

“Il decreto del Mit che modifica la disciplina dei titoli professionali del diporto è in Gazzetta ufficiale. Con la revisione della materia, finalmente allineata a quella degli altri Paesi Ue, professionisti italiani del settore saranno più competitivi. L’accesso alle varie figure professionali per la navigazione da diporto è stato semplificato grazie a un lavoro di squadra tra istituzioni e rappresentanti di categoria, anche col riconoscimento delle competenze maturate nella navigazione mercantile”. Lo dice in una nota il deputato della Lega e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

