Tripla programmazione all’Odeon questa settimana: ecco i film in rotazione

Al via la nuova programmazione cinematografica settimana del “Cinema Odeon – Il Cinema più piccolo con i film più grandi” della Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” in via Firenze 37: fino a martedì 13 febbraio è prevista una tripla programmazione con la continuazione a grande richiesta di “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy, “The Holdovers – Lezioni di vita”, un film candidato a quattro premi Oscar, intelligente, caustico ma dolce che abbraccia temi atemporali e ci invita al viaggio e l’attesissimo “Prima danza poi pensa. Alla ricerca di Beckett”, un film sui lati umani e segreti del Nobel per la Letteratura Samuel Beckett.

Sinossi dei film.

