Varese Ligure, consigliere comunale lascia l’aula: “Si continua a non trattare interrogazioni e mozioni”

Dopo aver letto una polemica comunicazione in apertura di seduta, Mauro Rattone, consigliere di “Per il bene di tutti”, ha lasciato l’aula del Consiglio comunale di Varese Ligure. “Protesto contro il fatto che si continua a non dare risposte celeri alle interrogazioni (una addirittura di novembre) e alle mozioni urgenti (per queste la risposta dovrebbe essere immediata appena il Sindaco ha raccolto informazioni)”, dichiara Rattone in una nota sulle ragioni del suo abbandono dell’aula. “Questa amministrazione – aggiunge l’esponente dell’opposizione – oltre che inefficiente ed inefficace, manca di democrazia, pecca di pluralità, nessuno spazio all’avversario politico, o sei con me o contro di me… altro che il Sindaco di tutti!”. In merito alle iniziative consiliari di cui Rattone lamenta la mancata calendarizzazione – si tratta, riporta il consigliere della nota letta in aula, di interrogazioni a risposta scritta del 31 novembre, un’interpellanza del 10 gennaio e una mozione urgente del 25 gennaio -, il primo cittadino Gian Carlo Lucchetti, in aula ha osservato che “l’unica per la quale siamo in ritardo è quella di fine novembre, per le altre siamo ancora nei termini, dovendo rispondere entro trenta giorni”. Rattone ha dato documentazione dell’accaduto con un breve video condiviso sulla sua pagina Facebook.

L’articolo Lite coniugale in strada, la Polizia interviene per riportare la calma proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com