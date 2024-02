Alberi e rami potati dopo il maltempo, Falugiani: “Quando verranno rimossi da Via Filzi?”

“A lato di Via Filzi, a Biassa, in una piazzola antistante il civico 569, da alcuni mesi è presente un deposito di materiale derivante da rimozione, potatura di alberi e rami caduti a causa del maltempo”. Lo scrive il consigliere comunale del Partito democratico Dino Falugiani che ha preparato un’interpellanza chiedendo al Comune quali saranno i tempi di rimozione degli sfalci perché: “E’ un tratto stradale antistante abitazioni, rappresenta una situazione di degrado ambientale ed igienico e di potenziale pericolo”. Per il consigliere serve un rapido intervento per l’asportazione del materiale ed il ripristino dell’area”.

