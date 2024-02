Camogli: panificio Boldrini, al suo posto nasce un nuovo bar

“Via della Repubblica, la bella addormentata” come l’avevamo definita per indicarne le grandi possibilità inespresse, da qualche anno si è risvegliata diventando non solo la strada dello shopping, ma anche dove trovare una serie di ristoranti per apprezzare le eccellenze gastronomiche ed alcuni bar. Ora nuovi segnali di vita anche in salita Priaro, la scalinata che collega via della Repubblica a piazza Colombo che si affaccia sul porto. Al posto dello storico panificio Boldrini, che aveva chiuso i battenti, apre un bar con un mini dehor, che si affaccia sulla “rampa” che collega piazza Amendola alla calata portuale, ed una saletta posta di fronte al bar, sul lato opposto della scalinata.

Tra le novità di via Repubblica la riapertura della vecchia edicola, dove saranno esposti però capi di abbigliamento, e sulla calata che conduce allo scalo di alaggio è prevista una nuova gelateria.

» leggi tutto su www.levantenews.it