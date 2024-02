Città di Savona sliding doors: salutano Buttu e Diroccia, si lavora per l’attacco

Settimana movimentate in casa Città di Savona. Non tutto è filato liscio con i risultati deludenti contro Lido Square e Old Boys Rensen al contempo sintomo ed effetto dei travagli biancoblù.

Movimenti in seno alla rosa, che si troverà priva di due centrocampisti. Gabriele Buttu e Daniele Diroccia non saranno più della truppa biancoblù. I movimenti in entrata dovrebbero però riguardare il reparto avanzata. Il club si starebbe muovendo per un centravanti di livello per risolvere il problema del goal. Non sarà alternativo a Vicente, che continuerà a far parte della faretra di mister Roberto Biffi.

