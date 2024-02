Convenzione parcheggi, Torri: “Valutiamo proposte e teniamo in considerazione affidamento ad ATC”

“Sono già state presentate delle proposte e potremmo anche valutare l’affidamento in house ad Atc mobilità e parcheggi la gestione della sosta a Sarzana”. Così l’assessore Stefano Torri che in apertura del Consiglio comunale odierno ha risposto all’interpellanza presentata dal capogruppo di Forza Italia Francesco Sergiampietri in merito alla convenzione con l’attuale gestore Gestopark che scadrà quest’anno. “Questo è il momento giusto per fare ampie riflessioni sulla sosta e l’utilizzo dei parcheggi blu – ha osservato Torri – perché in questi anni è mancato un piano di sviluppo con opportunità che potessero rendere più stimolante ed attrattiva la città. La nuova disciplina non potrà quindi prescindere da considerazioni ad esempio su integrazione della sosta o sosta gentile per un luogo che vuole essere a misura di commercio, di turismo, lavoro e socialità. Terremo in considerazione – ha detto – tutte le opportunità che possano essere utili allo sviluppo di Sarzana con una convenzione che sia aderente a nuove e mutate esigenze”. Dal canto suo il consigliere di maggioranza si è detto soddisfatto della risposta augurandosi che nel nuovo piano possano essere inserite proposte come la prima mezz’ora gratis oltre ad un altra giornata non a pagamento oltre alla domenica. “Tutto questo – ha detto – per incentivare al massimo il commercio e il tessuto economico cittadino”.

