Costa Crociere: uno spettacolo parlante al 74° Festival di Sanremo

Genova. Costa si conferma per il terzo anno partner istituzionale del Festival rafforzando il proprio legame con l’evento musicale più atteso dell’anno.

Dopo il successo delle ultime edizioni, anche nel 2024 la compagnia italiana porta a Sanremo il palcoscenico sul mare, con la sua nave Costa Smeralda. Ogni sera, Costa Smeralda, ormeggiata di fronte a Sanremo, si anima come uno spettacolare Club, ospitando le esibizioni di grandi artisti italiani e internazionali in collegamento in diretta con il Teatro Ariston: Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino.

