Fezzano, i lavori nel campo sportivo procedono a rilento. Ma da giugno a settembre ritorna la possibilità di parcheggiare

Tra giugno e settembre Fezzano avrà nuovamente un’ottantina di parcheggi a disposizione all’interno del campo sportivo, nonostante i problemi del cantiere e il prolungarsi delle tempistiche dovute alle valutazioni degli archeologi della Soprintendenza sui reperti romani riemersi con i primi colpi di benna.

Le rassicurazioni sono giunte oggi da parte del sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese durante l’incontro che si è tenuto nella sala polivalente del borgo con attività commerciali e associazioni.

I lavori sono andati avanti a rilento negli ultimi mesi, in attesa del pronunciamento degli esperti della Soprintendenza arrivato alcuni giorni fa, ma i problemi hanno riguardato anche la qualità dell’intervento in corso, tanto che l’amministrazione ha più volte contestato l’esecuzione dei lavori.

“La ditta che ha ricevuto l’appalto è l’unica che ha risposto al bando di gara – ha spiegato la prima cittadina, affiancata da Sara Mancini, assessore al Commercio e alle attività produttive, e da Daria Ambrosini, consigliera di frazione – e pertanto non ci sono alternative percorribili in tempi rapidi. Inoltre preferiamo non rischiare di incorrere in battaglie legali, che comporterebbero uno stop prolungato del cantiere”.

