Fratelli d’Italia su Marinella: “In cinquant’anni di governo Pd cementificazione selvaggia e patrimonio agricolo sfregiato”

“Su Marinella si stanno confrontando due diverse visioni: da un lato la nostra, che finalmente spinge e lavora per dare quella dignità e creare quello sviluppo attesi da decenni e negati fino ad oggi dal PD e dai suoi antenati.

L’altra, di chi ha governato fino al 2018, fatta solo di immobilismo, di cemento e di mancanza di qualsiasi prospettiva. In cinquant’anni di governo PD abbiamo visto la nostra terra umiliata e violentata da cementificazione selvaggia, un patrimonio urbanistico e agricolo sfregiato dai palazzi costruiti a ridosso della spiaggia fino agli anni ’60, l’abbandono della Colonia, il crollo degli argini sul Parmignola che hanno impedito ogni investimento sulla piana, la chiusura della tenuta e dell’Azienda Agricola, lo svuotamento del borgo, l’assenza di ogni prospettiva di rilancio, il degrado e l’inazione come unici riferimenti di una classe politica incapace e colpevole. In cinque anni di Governo abbiamo raccolto quasi 40 milioni di euro di fondi pubblici per Marinella: 10 milioni di euro per la sicurezza idraulica della piana e del Parmignola che hanno convinto i privati, una volta eliminato il rischio idraulico della piana, a investire anche sulla Colonia Olivetti, dopo 40 anni di degrado e inerzia. Gli investimenti regionali sulla nuova pista ciclabile della ciclovia tirrenica e altri 15 milioni per il PINQuA di Marinella, che porterà alla riqualificazione della scuola e del borgo, delle reti fognarie e dell’illuminazione pubblica e una nuova passeggiata a mare. Proprio quel PINQuA che il PD, coerente con la sua idea di impedire ogni sviluppo a Marinella non solo quando era in maggioranza ma anche oggi all’opposizione, ha cercato in ogni modo di impedire arrivando a sollecitare il Ministero affinché fossero bloccati i finanziamenti per Sarzana. Capiamo la frustrazione di chi per decenni ha soltanto messo in ginocchio Marinella, e vede oggi realizzarsi tutto questo: ma andare a contare i giorni dei cantieri, dopo 50 anni senza averne realizzato uno e abbandonato un intero quartiere, è davvero sintomo di essere all’ultima spiaggia!” Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

L’articolo Fratelli d’Italia su Marinella: “In cinquant’anni di governo Pd cementificazione selvaggia e patrimonio agricolo sfregiato” proviene da Città della Spezia.

