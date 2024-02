Il pellegrinaggio dell’icona di Maria madre della speranza e delle confraternite arriva a Piana Battolla

Mancano pochi giorni all’arrivo in diocesi dell’icona raffigurante Maria madre della speranza e delle confraternite. Il pellegrinaggio dell’icona, iniziato nel Giugno 2023 dal Santuario Pontificio della Madonna di Pompei, farà tappa nel nostro territorio per una settimana, arrivando a Piana Battolla il 10 Febbraio, direttamente dalla Sardegna.

L’icona verrà accolta e custodita dalla Confraternita del Santissimo Sacramento di Piana Battolla e al momento del suo arrivo seguirà una messa alle 17 con processione lungo le vie del paese. Il giorno 17 Febbraio, prima della partenza dell’icona, sempre a Piana Battolla alle ore 9.30 si pregherà il rosario in presenza del Santissimo Sacramento e si concluderà la mattinata con una catechesi di monsignor Enrico Nuti, vicario diocesano. Dopo la sosta nello Spezzino il pellegrinaggio proseguirà a Chiavari e si concluderà in Piazza San Pietro a Roma nel maggio 2025, in occasione del Giubileo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com