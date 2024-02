L’abruzzese Federico Dionisi l’arbitro di Ternana-Spezia, al VAR Abbattista

Sarà Federico Dionisi della sezione dell’Aquila l’arbitro che dirigerà la sfida di domenica tra Ternana e Spezia. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Cavallina, con Peletti quarto ufficiale. Al VAR Eugenio Abbattista di Bari, affiancato dall’AVAR Muto.

Sono cinque i precedenti tra Dionisi e lo Spezia, che non si incontrano da circa un anno e dalla trasferta della squadra di Leonardo Semplici contro la Fiorentina. Il bilancio racconta di un pareggio, due vittorie e altrettante sconfitte, tra cui figura il 6-1 contro la Lazio del campionato 2021-2022. Decisamente peggiore il bilancio con Abbattista come VAR: il fischietto pugliese ha diretto sei volte lo Spezia dalla cabina VAR, con sei sconfitte per le Aquile, tra cui due in questa stagione.

