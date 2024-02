Liguria in vetrina a “Fruit Logistica”, la fiera mondiale della logistica e del commercio di frutta e verdura fresca

Liguria. Prima regione per le imprese che operano nella blue economy e primo hub portuale per il traffico di container in Italia. Con queste credenziali la Liguria si accredita a Fruit Logistica, la principale fiera della logistica e del commercio mondiale di frutta e verdura fresca che raccoglie a Berlino, fino a venerdì 9 febbraio, più di 2.600 espositori provenienti da tutto il mondo.

All’inaugurazione di “Liguria Lounge”, lo stand di 150 metri con cui Regione Liguria ha riunito, con il supporto di Liguria International, le due Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale e il Centro Agroalimentare di Genova, ha partecipato anche l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana.

