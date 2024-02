Liste d’attesa in Liguria, un esame su quattro viene prescritto in modo inappropriato: Alisa “istruisce” i medici di base

Liguria. Circa un esame su quattro viene prescritto in maniera inappropriata. Ed è questo, secondo l’analisi di Alisa, uno dei motivi per cui le liste d’attesa non si riescono ad accorciare, soprattutto per le prestazioni della diagnostica per immagini su cui la Regione sta investendo 7,4 milioni per acquistare circa 120mila prestazioni dai privati e cercare così di colmare la lacuna. Ma il problema, alla luce del trend attuale, è destinato a ripresentarsi. “Se aumentano tutte le prestazioni e poi raddoppiano le richieste, c’è qualcosa che non va – sintetizza il presidente Giovanni Toti -. Possiamo riempire la vasca quanto vogliamo, ma se la vasca ha un buco, hai voglia di pompare acqua”

A snocciolare i numeri è il direttore generale di Filippo Ansaldi, che già la settimana scorsa aveva illustrato le cifre del fenomeno a livello generale: “Sulla diagnostica per immagini nel 2023 abbiamo notato un notevole aumento della domanda, pari in media al 4,6%, che però ha toccato il 24% per alcuni esami”. Il volume della produzione, che vale circa 1,6 milioni di prestazioni, è cresciuto del 10,5%, con un aumento di 168.728 prestazioni, vanificato però dal boom di prescrizioni. “Le azioni intraprese per aumentare l’offerta hanno l’obiettivo di raggiungere 1,9 milioni di prestazioni nel 2024: questo dovrebbe permetterci di rispondere a un nuovo aumento della domanda, ma non con questa tendenza”.

