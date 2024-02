“Non una di meno” di nuovo in piazza contro la violenza di genere: “Dopo Giulia Cecchettin infatti i femminicidi non si sono fermati”

“Non Una di Meno La Spezia” torna in piazza l’8 febbraio per un presidio contro la violenza di genere e i femminicidi. Il 25 novembre scorso centinaia di migliaia di persone ha bloccato Roma – e tante altre città – dopo che un’ondata di mobilitazioni, cortei, passeggiate arrabbiate e rumorose ha attraversato il paese – mentre tutti i mezzi d’informazione non parlavano d’altro. Anche alla Spezia la sera del 24 novembre un partecipatissimo corteo ha attraversato le strade della città manifestando la necessità di un cambiamento radicale con rabbia, commozione e amore. L’8 febbraio in zona fuxia (davanti alla Scalinata Giancarlo Fusco in via del Torretto) si terrà un presidio contro la violenza di genere (per info @nudmlaspezia su Instagram e Facebook): “Uno dei momenti della serata riguarderà la lettura dei nomi di donne, trans* e lesbiche ammazzate da compagni, ex partner, familiari, conoscenti, contestualmente saranno appese delle fasce di stoffa fuxia con i loro nomi alla scalinata. NUDM invita tutte e tutti a partecipare a questo momento di lotta e cura collettiva. Dopo Giulia Cecchettin infatti i femminicidi non si sono fermati, sono solo usciti dalle prime pagine: per questo è importante continuare a tenere alta l’attenzione. L’8 febbraio in Zona Fuxia sarà anche un momento di confronto pubblico e aperto sull’8 Marzo e sulla giornata di lotta che si vuole costruire in città: non solo il corteo, ma una giornata di sciopero, al grido di “Se ci fermiamo noi si ferma il mondo”, spiegano.

