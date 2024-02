“Professionisti” del furto rubano 90mila euro di attrezzi agricoli a Quiliano: fermati dai carabinieri, 3 arresti

Quiliano. I carabinieri di Savona hanno arrestato in flagranza di reato tre persone responsabili di un furto di attrezzature agricole, per un valore di circa 90mila euro, in un terreno agricolo a Quiliano, località Tecci.

I militari stavano monitorando da tempo la zona, dove nei mesi scorsi si erano verificati altri episodi simili e, nella nottata scorsa, dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un veicolo “sospetto”, predisponevano un apposito servizio durante il quale potevano notare tre uomini che, dopo aver forzato il cancello, entravano con un furgone cassonato in un terreno e rubavano diverse attrezzature agricole (scavatore, motozappa, tagliasiepi, ecc.). Per il trasporto delle attrezzature asportate, i tre soggetti utilizzavano oltre al loro mezzo anche un altro furgone rubato nello stesso terreno.

» leggi tutto su www.ivg.it