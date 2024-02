Prospettive vantaggiose

“Il principio di conservazione dell’individuo (ovvero la paura della morte) non può essere dedotto da sensazioni di piacere e dispiacere, bensì esso è qualcosa che dirige, è una valutazione, che si trova già alla base di tutte le sensazioni di piacere e dispiacere. Solo quelle attività intellettuali che conservavano l’organismo hanno potuto conservarsi; e nella lotta degli organismi queste attività intellettuali si sono continuamente irrobustite e raffinate […] La lotta come origine delle funzioni logiche.” è una delle innumerevoli folgorazioni del pensiero nietzscheano che possiamo leggere in “Frammenti postumi 1884”. Mi sembra un eccellente esempio di quel rovesciamento prospettico che caratterizza tutta l’opera del filosofo tedesco, nello specifico all’interno della relazione tra istinto di sopravvivenza e categorie logiche, altrove si tratterà di “Transvalutazione etica”. Possono essere di supporto a questa lettura altri aforismi tratti sempre dai “Frammenti”: “Vi son stati innumerevoli modi cogitandi, ma si son conservati solo quelli che portavano avanti la vita organica”; “L’intero apparato conoscitivo è un apparato di astrazione e semplificazione – non diretto alla conoscenza, bensì al dominio delle cose”. La posizione nietzcheana esprime e si fonda su alcuni elementi fondativi che provo a sintetizzare: non esiste una realtà in sé ma solo ciò che altrove delinea “Il vero in noi”; ciò che in Kant viene definito “a priori” è il frutto di un tragitto filogenetico e pertanto, almeno per quanto riguarda la specie, “a posteriori”; e ancora, conservando alcuni elementi evidentemente schopenhaueriani, conferma che la cosiddetta realtà è rappresentazione tanto da arrivare a sostenere che “è probabile vi siano innumerevoli specie di vita e, conseguentemente, anche di rappresentazioni” per concludere questa minima parte del suo abissale pensiero con l’affermazione che la costruzione dell’essere che siamo è determinata fondamentalmente dall’esigenza di sopravvivere e dal conseguente disperato bisogno di semplificare e controllare il cangiante Lebenswelt (mondo della vita) come lo battezzerà Husserl.

Credo sia lecito riconoscere al pensiero di Nietzsche anche il fondamento della prospettiva etologica di Lorenz per il quale ciò che lui definisce “apparati immagine del mondo”, cioè quanto poco sopra abbiamo riconosciuto come “a priori”, “categorie mentali”, derivino dall’evoluzione filogenetica della specie inevitabilmente messa in relazione con l’ambiente circostante. La tendenza a studiare astoricisticamente l’individuo, quasi ognuno fosse un novello Adamo, induce a confondere le categorie logiche comuni e contingenti come una sorta di innatistico modo di essere dell’individuo. Se, al contrario, rovesciamo il cannocchiale, ecco che tali strutture logiche, gnoseologiche e, conseguentemente, etiche, si rivelano come la visione collettiva e simultanea di un mondo che sembra sottostare alla nostra volontà di controllo nel momento stesso in cui ci sottomette, inconsapevoli espressioni camaleontiche del bisogno di sopravvivere. Non intendo avventurarmi lungo percorsi che non mi competono sulle orme della ricerca di Haeckel circa il rapporto tra filogenesi e ontogenesi, mi basta constatare che ciò che conosciamo del mondo, le nostre possibilità di raccogliere informazioni, provare sentimenti, riconoscerci in certi valori disconoscendone altri, deriva da “mezzi e strumenti informativo-gnoseologici” che assumiamo come specie rapportandoci al contesto. Una sorta di spirale ermeneutica che non riusciamo a controllare e che si manifesta in maniera assolutamente nuova nella “società informatica” nella quale viviamo.

