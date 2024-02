Puc Arcola, le idee del Pd. “Su Enel accordo e concertazione, protocollo riservato è inaccettabile”

Dall’area Enel alla tunnel di Pomara/San Genisio, dall’impianto rifiuti di Groppolo all’incremento del fotovoltaico, dagli alloggi a canone calmierato per giovani coppie alla messa a dimora di 12.600 piante. Questi alcuni dei temi delle osservazioni con cui il Partito democratico di Arcola intende dare il suo contributo al Piano urbanistico comunale, adottato nei mesi scorsi da Palazzo civico; osservazioni presentate stamani nel corso di una conferenza stampa al bar di Piazza Garibaldi dal segretario Stefano Sgorbini, affiancato dai membri di segreteria Enzo Alpinoli e Carlo Marletti; presenti anche gli assessori Camilla Monfroni e Massimiliano Nardi e la consigliera Carmela Bianchini, amministratori arcolani Pd.

Per quanto riguarda le aree Enel, “il 30 per cento delle quali ricadono nel comune di Arcola, proponiamo che siano sottoposte a preventiva bonifica – ha illustrato Sgorbini – e che ogni trasformazione verso futuri sviluppi produttivi strategici per la provincia siano assoggettate a un accordo di pianificazione tra i Comuni di Arcola e della Spezia – tra le cui aree ex Enel c’è un’integrazione oggettiva e funzionale -, la Provincia e la Regione, con concertazione con Enel e Terna e con le forze economiche e sociali spezzine, per concludere con un accordo di programma in grado di indicare interventi, attori, risorse e tempi della trasformazione; mentre il protocollo riservato e secretato sottoscritto tra Comune capoluogo ed Enel, di cui abbiamo letto, è condizione inaccettabile”. Sulle aree Enel, ha proseguito il segretario Dem arcolano, “è necessario puntare a un doppio traguardo: da un lato l’occasione storica di un nuovo sviluppo industriale compatibile, dall’altro il risarcimento ambientale verso il territorio e le popolazioni locali, con la previsione nelle aree più inquinate e da bonificare di un grande parco pubblico e cittadino di dodici ettari nelle aree dell’ex lagunaggio ceneri”. Alla menzionata Terna viene poi richiesta dal Pd “la presentazione nel proprio Piano decennale di sviluppo di un piano di riassetto delle linee aeree che transitano sul comune di Arcola andando verso una riduzione delle stesse e/o una trasformazione in cavidotti tali da eliminare impatto collinare ed elettrosmog”.

